Manchester City berabere kaldı: Arsenal 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL CITY’YE YETMEDİ

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Eli Junior Kroupi kaydetti.

Manchester City'ye beraberliği getiren golü ise 90+5'te Haaland kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligin bitime bir maç kala 78 puanlı Manchester City, 82 puanı olan lider Arsenal'in 4 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

ARSENAL, 22 YIL SONRA ŞAMPİYON

Arsenal’de 20 Aralık 2019 tarihinde göreve başlayan İspanyol teknik adam Mikel Arteta, 7. sezonunda takımının başında kupaya uzandı.

Arteta yönetiminde Arsenal, Premier Lig’te 246 maç oynarken bu maçlarda 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.

Bu sezon yüzde 61,4'lük galibiyet oranı yakalayan İspanyol teknik adam, Arsene Wenger dahil kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

Arteta yönetimindeki Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

SON ŞAMPİYONLUK 2003-2004'TE

Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşamıştı.

Efsane teknik direktör Arsene Wenger yönetimindeki Topçular, o sezonu hiç mağlubiyet almadan tamamladı.

38 maçta 26 galibiyet ve 12 beraberlik alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.