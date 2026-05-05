Manchester City'ye zirve yolunda Everton darbesi

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Everton, Manchester City'yi ağırladı.

Mücadele 3-3'lük eşitlikte tamamlandı.

Manchester City'nin gollerini 43. ve 90+7. dakikalarda Jeremy Doku ile 83. dakikada Erling Haaland attı.

Everton'un sayılarını 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien kaydetti.

ZİRVE YOLUNDA DARBE

Bu sonuçla puanını 71 yapan bir maçı eksik Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Brentford'u konuk edecek.

48 puana yükselen Everton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

Premier Lig'de bitime 3 hafta kala Arsenal, 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.