Manchester United, Andre Onana ile ilgili kararını verdi

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladığı kaleci Andre Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ESPN'in haberine göre İngiliz devi, sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

GERİ DÖNMEK İSTİYORDU

Bordo-mavililerde başarılı bir sezon geçiren deneyimli eldivenin yeniden Manchester'a dönerek forma savaşı vermek istediği belirtilirken, kulüp yönetiminin farklı bir plan yaptığı ifade edildi.

Haberde, 30 yaşındaki file bekçisinin, gelecek sezon Senne Lammens ile rekabete girme konusunda istekli olduğu aktarıldı.

Ancak Manchester United yönetiminin Onana'yı yeni sezon planlamasında düşünmediği ve oyuncu için yaz transfer döneminde teklif arayacağı kaydedildi.

UNITED KALECİ ARAYIŞINDA

ESPN kaynaklarına göre İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transferine açık durumda.

Takımın ikinci kalecisi Altay Bayındır'ın da ayrılığa yakın olduğu ve ocak ayında Beşiktaş'ın milli kaleciyle ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan sezon başında Royal Antwerp'ten transfer edilen Lammens'ın ilk sezonunda birinci kaleci konumuna yükseldiği ifade edildi.

MAAŞI SORUN YARATABİLİR

Manchester United'ın Onana'yı göndermekte en büyük sıkıntısının ise oyuncunun maaşı olabileceği vurgulandı.

Kulübün geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle Kamerunlu kalecinin maaşında indirime gidildiği ve bunun Trabzonspor transferini kolaylaştırdığı belirtildi.

Ancak Manchester United'ın yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte oyuncunun maaşında artış yaşanacağı, bunun da talip kulüpler açısından önemli bir engel oluşturabileceği ifade edildi.

TRABZONSPOR'DA 32 MAÇA ÇIKTI

Erik ten Hag döneminde Inter Milan'dan 43.8 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Onana, Manchester United formasıyla toplam 102 maça çıktı.

Kamerunlu kaleci, bu sezon Trabzonspor'da ise 32 karşılaşmada görev yaptı.