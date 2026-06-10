Manchester United'da Casemiro, Sancho ve Malacia ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

“"Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı."”

Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.