Mango kabukları şifalı çıktı! Öğrenen sürmeye başlıyor...

Mango, mucizelerle dolu çıktı.

Tropikal meyveler arasında en sevilen seçeneklerden biri olan mango, yalnızca tadıyla değil sağlık ve güzellik alanındaki etkileriyle de dikkat çekiyor.

Özellikle çoğu kişinin çöpe attığı mango kabuklarının içerdiği vitamin ve antioksidanlar, son dönemde sosyal medyada gündem oldu.

Cilt bakımından doğal peelinge kadar birçok alanda kullanılan mango kabuklarının faydalarını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

KABUKLARINDAKİ ŞİFA

Mango, içerdiği vitamin ve antioksidanlar sayesinde cilt bakımında doğal destek sağlayan meyveler arasında.

Özellikle C vitamini, beta karoten ve polifenol bakımından zengin olması, kıymetli hale getiriyor.

Mango, antioksidan içeriği sayesinde ince çizgi ve mat görünüm üzerinde etkili.

Ayrıca mango kabuğu ve çekirdeğinden elde edilen doğal içerikler peeling etkisi oluşturabilir.