Mango'nun kurucusu Ermay'ın ölümüne ilişkin oğlu gözaltına alındı

İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın Aralık 2024'te bir dağ gezisi sırasında düşerek hayatın kaybetti.

Ermay'ın yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen soruşturmada oğlu Jonathan Andiç, cinayet şüphesiyle 17 Ekim 2025'te dosyaya dahil edildi.

GÖZALTINA ALINDI

La Vanguardia gazetesinin haberine göre, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polis, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldı.

71 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu İsak Andiç Ermay, 14 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan ve 1968'de İspanya'ya göç edip Mango'yu kuran İsak Andiç Ermay, İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Collbató'da dağ gezisi düzenledi.

Tekstil devi patronu İsak Andiç Ermay, gerçekleştirdiği gezi esnasında dengesini kaybedip, 150 metreden aşağı düşerek 71 yaşında hayatını kaybetti.

OĞLU 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA DOSYA DAHİL EDİLDİ

Ermay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Ekim 2025 tarihinde sarsıcı bir iddia gündeme geldi.

Oğlu Jonathan Andic, soruşturmaya artık “şüpheli” sıfatıyla dahil edildi.

CİNAYET İHTİMALİ

İlk etapta ölüm olayı “kaza” olarak değerlendirilmişti.

Ancak olay sonrası elde edilen adli bulgular ile Jonathan’ın polis ifadelerindeki tutarsızlıklar, savcılığı cinayet ihtimalini yeniden değerlendirmeye yöneltti.

44 yaşındaki Jonathan, olayla ilgili tanık olmaktan çıkarılarak resmî olarak şüpheli konumuna getirildi.

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anıyla ilgili açıklamalarının birbirini tutmadığını ve olay yerinden toplanan delillerle çeliştiğini aktardı.

İSAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

Ermay, 1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Manuel Andiç Ermay, İstanbullu bir elektrik teçhizatı ithalatçısıydı.

İlkokulu Tarhan Koleji'nde, ortaokulu Robert Kolej'de okumuştur.

İSPANYA'YA GÖÇ ETTİLER

1968 yılında, Andiç 14 yaşında iken, babasının işsiz kalması sebebiyle ailesiyle birlikte İspanya'nın Barcelona kentine göç etti.

İsak Andiç, babası Manuel'in, bildikleri Ladino dilinin İspanya'da da konuşulduğu düşündüğünden oraya göç ettiklerini söylemiştir.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

İspanya'da kardeşi Nahman ile işlemeli tişörtler ve takunyalar yapmaya başladı. Böylece yükseköğrenimini yarıda bırakarak giyim ve tekstil alanına atıldı.

İsak ve Nahman'ın yaptığı giyim işi, ileri yıllarda büyümeye başladı ve bu vesileyle iki kardeş, işlerini kurumsallaştırmak için şirketleşti. İlk mağazalarını 1979 yılında Barcelona ve Madrid'de açtılar. İlk başta sadece kendi markalarının (Isak Jeans) satışını yaparken ileri zamanlarda başka markaları da satmaya başlamışlardır.