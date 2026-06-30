Manifest grubunun üyelerinden Sueda Ulucalı ve sevgilisi Berkcan Güven görüntülendi

Türk pop müziğinin yeni nesil kız grubu Manifest'in üyelerinden Sueda Uluca, uzun zamandır gizli tutmaya çalıştığı özel hayatıyla merak ediliyordu.

DÜĞÜNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sueda Ulucalı ve sevgilisi Berkcan Güven'den ilk fotoğraf geldi! Uzun zamandır birlikte olan ikili, sonunda yan yana görüldü.

GİZLİ AŞK BU

Gossippastanew isimli hesabın paylaşımına göre, arkadaşlarının düğününe birlikte katıldığı ortaya çıkan ikilinin samimi şekilde çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılırken Sueda Uluca ve Berkcan Güven aşkının ilk karesi de gelmiş oldu.

Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Sueda Uluca ile rapçi ve internet fenomeni Berkcan Güven'in yolları, ilk kez 2025 yazında kesişti.