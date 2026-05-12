Özkan Yalım soruşturması derinleşiyor: Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Uşak Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li belediyeler, yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündeme geliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Uşak Belediyesi’nde rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve örgütlü suç iddialarıyla ilgili kapsamlı bir operasyon süreci başlatıldı.

OTEL ODASINDA BASILMIŞTI

Düzenlenen operasyonda, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikte yakalandıktan sonra tutuklandı.

Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 29 şüpheli daha gözaltına alındı; aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ve çeşitli belediye yöneticilerinin de bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Tutuklanan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa verdiği kapsamlı ifadeler, soruşturmayı daha da derinleştirdi.

Bu gelişmeler üzerine Yalım, CHP'den de ihraç edildi ve görevden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Akabinde derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, bu sabah gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çocukluk arkadaşı olarak bilinen ve daha önce CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi olan Demirhan Gözaçan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu döneminde Başkan Danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

'1 MİLYON LİRAYI TESLİM ALDIĞI' İDDİASI

Soruşturma, Yalım hakkındaki iddialar sonrası gündeme geldi.

Söz konusu iddialarda, '1 milyon TL paranın Denizli'de, CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Gözaçan’a teslim edildiği' yönünde ifadeler yer alıyor.

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Gözaçan'ın evi ve aracı aranırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi adına bilgilerinize sunarız.”