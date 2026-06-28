Manisa, Selendi'de en güzel kiraz seçildi

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi'nde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Geleneksel Kiraz Festivali, en kaliteli kirazların yarıştığı renkli etkinlikler, ödül töreni ve konserle binlerce vatandaşı buluşturdu.

KİRAZIN TANITIMI YAPILDI

Festivalde, bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kirazın tanıtımı yapılırken, üreticilerin özenle yetiştirdiği kirazlar da jüri tarafından değerlendirildi.

Açılış konuşmasını Pınarlar Mahalle Muhtarı Ümit Ayhan yaptı.

Yapılan konuşmalarda kiraz üretiminin ilçe ekonomisindeki önemine dikkat çekilerek üreticilere destek mesajı verildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Düzenlenen kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Festival sonunda kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere çeşitli hediyeler verilerek emekleri ödüllendirildi.