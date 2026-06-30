Manisa’da 13 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Manisa’da gece saatlerinde yaşanan çocuklar arasındaki kavga, ölümle sonuçlanan bir olaya dönüştü.

İddiaya göre sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya evrilirken 16 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 13 yaşındaki çocuk ise olay yerinden kaçtı.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi 6109’uncu Sokak’ta bu gece saat 03.00 sıralarında, C.T. (13) ile arkadaşı Onur Yılmaz (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların kavga etmesiyle şiddetlendi.

Kavga sırasında C.T.’nin, yanında bulunan bıçakla Onur Yılmaz’ı yaraladığı iddia edildi. Aldığı darbe sonrası Yılmaz yere yığılırken, şüpheli çocuk olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Onur Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç çocuğun ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

AİLE HASTANE ÖNÜNDE YIKILDI

Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğinin duyulmasının ardından hastane önünde bulunan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan aileyi, sağlık ve güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardından kaçan C.T.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturmanın sürdüğü, olayın tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.