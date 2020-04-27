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Manisa'da 20 martı vuran avcıya 16 bin lira ceza

Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu belirlenen bir kişiye, 16 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.

DHA |
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Manisa'da 20 martı vuran avcıya 16 bin lira ceza

Manisa'nın Yunusemre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 14.30 sıralarında, kaçak avlanan bir kişi olduğu ihbarı üzerine kırsal Üçpınar Mahallesi Göksu mevkisinde denetim yaptı.

Ekipler, Üçpınar Mahallesi'nde Özcan H.'yi (35), vurduğu 20 martıyla birlikte suçüstü yakaladı.

AV TÜFEĞİNE EL KONULDU

Jandarma ekipleri, Özcan H.'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası uyguladı. Özcan H.'nin av tüfeğine de el konuldu.

Manisa'da 20 martı vuran avcıya 16 bin lira ceza

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