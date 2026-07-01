Manisa'da apartman dairesinde yangın

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahallesi Dibek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında yangın meydana geldi. Alim Sarıkaya’ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin tamamını sardı.

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ, KEDİ YARALANDI

Yangında can kaybı ya da insan yaralanması yaşanmazken, dairede ciddi maddi hasar meydana geldi. Evde bulunan bir kedinin ise yangından etkilendiği ve yaralandığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.