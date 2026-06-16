Manisa'da Emcelli biberinin kilosu 350 lira

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, pazarda yoğun ilgi görüyor.

Ata tohumundan üretilen ünlü biber, tezgahlarda kısa sürede tükeniyor.

Coğrafi işaretli Emcelli biberi, hem üreticisine sağladığı girdi hem de Sarıgöl'ün tarımsal değerini artırması yönüyle dikkat çekiyor.

ACI VE TATLI ÇEŞİTLERİ VAR

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde acı ve tatlı çeşitleriyle bilinen, ata tohumundan üretilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Pazar tezgahlarında kilosu 350 liradan satışa sunulan Emcelli biberi, lezzeti ve aroması sayesinde kısa sürede tükenerek adeta yok satıyor.

"İLK ÇIKIŞ FİYATI 400 LİRAYDI"

Sezon başında 400 liradan satışa çıkan ürünün fiyatı 350 liraya geriledi.

Sarıgöl'e bağlı Emcelli Mahallesi'nde serada erkenci üretim yapan üretici Nurullah Akbay, her hafta topladığı acı ve tatlı biberleri pazara getirdiğini ve ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

“PAZARA ÇIKAR ÇIKMAZ SATILIYOR”

Akbay, Emcelli biberine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Ürünlerimiz pazara çıkar çıkmaz satılıyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok iyi. Yakında açıkta yetişen biberler de piyasaya çıkacak. Acı ve tatlı çeşitleriyle özellikle yemeklere kattığı lezzet nedeniyle tercih ediliyor." dedi.