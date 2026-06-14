Manisa’da eşini öldüren adam, annesini kurtarmaya çalışan kızını da darbetti

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Manisa'da akılalmaz olay...

Saat 09.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki bir binada yaşayan Ülviye Y.'nin bulunduğu eve, konuşmak amacıyla boşanma aşamasındaki eşi Vedat Y. gitti.

TABANCAYLA EŞİNİ VURDU

Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda Vedat Y., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Ülviye Y.'yi vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ülviye Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KIZINI DA DARBETTİ

Olay sırasında Vedat Y.'nin, araya girmeye çalışan 18 yaşındaki kızı E.D.Y.'yi de silahın kabzasıyla darbettiği öğrenildi.

SİNİRLENDİĞİ İÇİN TETİĞE BASTIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Vedat Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını, olay günü konuşmak için eve gittiğini ve eşinin kendisine bağırması üzerine sinirlenerek tetiğe bastığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.