Manisa'da feci ölüm: Asansör boşluğuna sıkıştı
Yunusemre ilçesinde yaya üst geçidinin asansöründe sıkışan genç hayatını kaybetti.
Korkunç olayın adresi Manisa.
Saat 16.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde evli ve 2 çocuk babası 24 yaşındaki Seymen Görciz, üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Talihsiz adamın cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)