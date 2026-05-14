Manisa'da fırtınada devrilen çam ağacı yolu trafiğe kapattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 25 yıllık çam ağacı yola devrildi.

Olay nedeniyle Salihli-Alaşehir kara yolu Uzunoluk Kavşağı'nda trafik kısa süreliğine aksadı.

AĞAÇ ÇEKİLDİ: YOL YENİDEN AÇILDI

Yolun kapanması üzerine bölgeye Alaşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla devrilen ağacı yol kenarına çekerek, yolu yeniden trafiğe açtı.

Olay sırasında herhangi bir aracın ağacın altında kalmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

"FIRTINAYA DAYANAMAYARAK YOLA DEVRİLDİ"

Devrilen ağacı 25 yıl önce bir fidanken diktiğini kaydeden iş yeri sahibi Mehmet Uzunoğlu, devrilen ağacın kendileri için manevi değer taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"25 yıl önce bir düğünde bize nikah hediyesi olarak fidan verilmişti. Ben de o fidanı iş yerimin köşesinde yol kenarına dikmiştim. Bugün şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Yoldan geçen bir aracın üzerine düşmemesi ve herhangi bir can kaybı olmaması büyük şans."