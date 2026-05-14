Manisa'da fırtınada uçan çatı, caddenin ortasına düştü

Manisa’nın Gördes ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Bulvarı üzerindeki bir binanın çatısı dayanamayarak yerinden koptu. Savrulan çatı parçaları caddeye düşerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay sırasında bölgede araç ve yaya yoğunluğunun bulunduğu öğrenildi. Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından çatı parçalarının yola saçıldığını ifade etti.

EKİPLER BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak olası risklere karşı yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri ise yola savrulan çatı parçalarını kaldırmak ve bölgede oluşabilecek yeni tehlikeleri önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, hasar gören bina çevresinde inceleme yaparken, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer yapılarda da risk oluşabileceği değerlendirildi.

VATANDAŞLARA “TEDBİRLİ OLUN” UYARISI

Meteorolojik olumsuzlukların bölgede etkisini sürdürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle şiddetli rüzgarın etkili olduğu anlarda açık alanlarda bulunulmaması, araçların bina kenarlarına park edilmemesi ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

İlçede ekiplerin olası yeni olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.