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Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

Salihli'de aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü.

İHA |
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Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'nde Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Hasan Mısırlı (63), Bekir K.’yu (57) bıçakla yaraladı.

Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

AV TÜFEĞİYLE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Daha sonra Galip K. isimli şahıs da yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı’yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

2 KİŞİ SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olaydan sonra hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.
Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

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