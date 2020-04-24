Manisa'da husumetli ailelerin mera kavgası: 4 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'nde Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Hasan Mısırlı (63), Bekir K.’yu (57) bıçakla yaraladı.

AV TÜFEĞİYLE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Daha sonra Galip K. isimli şahıs da yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı’yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

2 KİŞİ SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olaydan sonra hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.