Manisa'da kamyon ile çarpışan otomobildeki yolcu öldü
Salihli ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Kayrak yaralanırken, yanındaki eşi Emine Kayrak hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi yakınlarında, T.B.'nin kullandığı kamyon ile karşı yönden gelen Ramazan Kayrak yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Kayrak ağır yaralanırken, yanındaki eşi 2 çocuk annesi Emine Kayrak hayatını kaybetti.
Kamyon şoförü T.B. ise kazayı yara almadan atlattı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü Kayrak, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kamyon şoförü T.B.'yi gözaltına alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)