Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde Atatepe Sosyal Tesisleri'ninde bulunan kafeteryaya gelen, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, işletmenin masalarına oturdu.

KAFETERYA ÇALIŞANI ŞAHISLARI UYARDI

Kafeterya çalışanı Mustafa B. bu kişilere işletmenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu, ayrılmaları gerektiğini söyledi.

ÇALIŞANI DARBETTİKTEN SONRA BOYNUNDAN BIÇAKLADILAR

Tartışma üzerine 2 şüpheli Mustafa B'yi darbetti ve bıçakla boynundan yaralayarak kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa B. olay yerindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.