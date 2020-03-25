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Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı

Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi kendilerini uyaran çalışanı darbedip bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

AA | 25.03.2020 - 00:47..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde Atatepe Sosyal Tesisleri'ninde bulunan kafeteryaya gelen, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, işletmenin masalarına oturdu.

KAFETERYA ÇALIŞANI ŞAHISLARI UYARDI

Kafeterya çalışanı Mustafa B. bu kişilere işletmenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu, ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı

ÇALIŞANI DARBETTİKTEN SONRA BOYNUNDAN BIÇAKLADILAR

Tartışma üzerine 2 şüpheli Mustafa B'yi darbetti ve bıçakla boynundan yaralayarak kaçtı.

Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa B. olay yerindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı

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