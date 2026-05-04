Manisa’da ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Kula ilçesinde 25 ve 28 yaşlarında kardeşler U.C.A. ve Hasan Akarsu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen ve bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma, kanlı bitti. Kardeşlerden ağabey U.C.A. mezara giderken, küçük kardeş Hasan Akarsu ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Kula ilçesinde kardeşler arasında kan döküldü.
28 ve 25 yaşlarındaki, Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı.
AĞIR YARALI AĞABEY TEDAVİYE ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.