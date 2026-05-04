Manisa’da ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde kardeşler arasında kan döküldü.

28 ve 25 yaşlarındaki, Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı.

AĞIR YARALI AĞABEY TEDAVİYE ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.