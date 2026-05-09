Manisa'da kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Kırkağaç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 20 yaşındaki Meryem Işık için arama çalışmaları başlatıldı.
Manisa'nın Kırkağaç'ın kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli olan Meryem Işık, 7 Mayıs'ta kayboldu.
Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı.
Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)