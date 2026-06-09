Manisa'da kötü koku nedeniyle girilen evde modacı ölü bulundu
Manisa'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki modacı, gelen kötü kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan modacının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi'nde modacı Bayram Taner Güzel'e ait daireden çevreye yayılan ağır kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.
Evin 'çöp ev' olabileceği ihtimali üzerine belediye ekipleri durumu emniyet ve itfaiye birimlerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri savcılık izniyle dairenin kapısını kırarak içeri girdi.
Eve giren ekipler içeride çöp yığınları beklerken 80 yaşındaki Güzel'in cansız bedeniyle karşılaştı.
10 GÜN ÖNCE YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede vücut bütünlüğünün bozulması ve cesedinin kokması nedeniyle Güzel'in yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Güzel'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.