Manisa'da makilik alanda yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, sıcak hava ve bitki örtüsünün etkisiyle kısa sürede çevrede fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

HAVA VE KARA GÜÇLERİ SEFERBER EDİLDİ

Yangının ormanlık alana sıçrama riskine karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı bir müdahale başlatıldı. Çalışmalara 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve bir dozer katıldı.

Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

ALEVLERİN ORMANA ULAŞMASI ENGELLENDİ

Ekiplerin havadan ve karadan eş zamanlı yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Özellikle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadan durdurulması olası büyük bir felaketin önüne geçti.

Bölgedeki yoğun çalışmalar sayesinde alevlerin yayılması engellendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Olası yeniden alevlenmelerin önüne geçmek amacıyla alanın çeşitli noktalarında kontroller sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldığını bildirdi.