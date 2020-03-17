Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Koronavirüs nedeniyle gümrük kapılarının kapatılmasının ardından sebze ve meyve fiyatları düşmesine rağmen, salgın nedeniyle pazar yerleri boş kaldı.

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Kan grubuna göre korona riski belli oldu

Koronavirüsün hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayınlandı