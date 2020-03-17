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Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA | 17.03.2020 - 16:22..
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

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