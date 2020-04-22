Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

ATopçu Asım Mahallesi'nde, 3521. sokakta park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

12 ARACIN LASTİKLERİNİ KESİP KAÇTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 12 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi.

"KAPÜŞONLU BİRİ KESMİŞ"

Aracının lastiği kesilen Murat İsel, komşularının uyarısıyla durumu öğrendiğini belirterek, "Görenler kapüşonlu bir şahsın yaptığını söylüyorlar. Yazık toplam 12 aracın lastikleri kesilmiş." dedi.

Aracının lastiği kesilenlerden Batuhan Kuyucugil de "Evimin anahtarını arabada unuttuğumu düşünerek, aracıma geldim. Geldiğimde ise bu vaziyetle karşılaştım. Yaklaşık 12 aracın lastiklerini kesmiş ve kaçmış." diye konuştu.