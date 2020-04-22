taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9822
Euro
7.5751
Altın
1683.02
Borsa
97619
Gram Altın
377.49
Bitcoin
47922.43

Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastiğini kesen zanlı aranıyor.

AA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

ATopçu Asım Mahallesi'nde, 3521. sokakta park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

12 ARACIN LASTİKLERİNİ KESİP KAÇTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 12 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi.

Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

"KAPÜŞONLU BİRİ KESMİŞ"

Aracının lastiği kesilen Murat İsel, komşularının uyarısıyla durumu öğrendiğini belirterek, "Görenler kapüşonlu bir şahsın yaptığını söylüyorlar. Yazık toplam 12 aracın lastikleri kesilmiş." dedi.

Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

Aracının lastiği kesilenlerden Batuhan Kuyucugil de "Evimin anahtarını arabada unuttuğumu düşünerek, aracıma geldim. Geldiğimde ise bu vaziyetle karşılaştım. Yaklaşık 12 aracın lastiklerini kesmiş ve kaçmış." diye konuştu.

Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

Manisa'da park halindeki araçların lastikleri indirildi

İlginizi Çekebilir
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
Antalya'da bir zincir marketin şubesine giren şüpheli, aldığı kolayı kasiyer Ayşegül Kuru'nun yüzüne döktükten sonra kasadaki yaklaşık 1000 TL'yi alarak kaçtı.
Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt
Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar, kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu.
Köpek araca zarar verdi, dayısı ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, köpeğin araca zarar vermesinden dolayı dayısı ve kuzenini silahla öldürdü.
Sahte belgeyle seyahat eden 22 kişi Van'da yakalandı
Sahte seyahat belgesiyle İstanbul'dan Van'a giden 22 kişi, polis kontrol noktasında yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
45
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
8
Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı
Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı
6
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan uyarıları
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan uyarıları
9
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
0
Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşları tahliye edildi
Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşları tahliye edildi
7
Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt
Polisin yaralandığı kazada alkollü sürücüden küstah yanıt
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir