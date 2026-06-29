Manisa'da sıcak hava sirke şişesini bomba gibi patlattı
Salihli’de bir market önünde bırakılan sirke dolu pet şişe, aşırı sıcak nedeniyle basınca dayanamayarak patladı. Büyük gürültünün yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesi Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan, içinde ev sirkesi bulunan pet şişe, aşırı sıcak nedeniyle basınç sonucu büyük bir gürültüyle patladı.
"ATEŞ EDİLDİ SANDIM"
Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken o anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Marketin sahibi Atakan Oğuz, olayın şaşkınlığını yaşadığını belirtip, "İlk anda tabancayla ateş edildiğini sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)