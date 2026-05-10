Manisa'da tarlasını sürerken traktörün altında kalarak can verdi
Soma ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 79 yaşındaki çiftçi Süleyman Uysal olay yerinde yaşamını yitirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Süleyman Uysal, traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Uysal aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)