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Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 19.03.2020 - 02:10..
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi mevkisinde, İzmir-İstanbul kara yolunda seyir halinde olan Z.A. (68) yönetimindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil ile E.D. (61) idaresindeki 10 Y 0351 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler E.D, Z.A ve araçlarda yolcu konumunda bulunan A.A., S.A. ve C.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

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