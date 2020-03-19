Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

İran'da, Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldığı bildirildi.

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İran 22 milyon 500 bin kişiye sağlık taraması yaptı

İran'da 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiği ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiği bildirildi.