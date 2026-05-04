Manisa'da uyuşturucu hapla yakalanan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Alaşehir ilçesinde narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 247 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vahim olay...
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürdükleri teknik ve fiziki takip sonucu bir şüpheliyi yakın takibe aldı.
247 ADET SENTETİK HAP ÇIKTI
Beşeylül Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla şüpheli Y.G.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 247 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)