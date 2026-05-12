Manisa'da yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması ile can verdi
Salihli ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Hasan İzmirli, hastaneye kaldırılırken 70 yaşındaki adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde acı olay...
Kaza, Salihli ilçesi İzmir-Ankara D300 kara yolunda yaşandı.
M.C. yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli'ye çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İzmirli, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmirli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İzmirli, burada hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ SERBEST
Gözaltına alınan M.C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)