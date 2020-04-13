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Manisa’daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

Soma ilçesinde 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla gözaltına alınan 3 kişiden, görevli teknik müdür ve vardiya mühendisi tutuklanırken, bir işçi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA |
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Manisa’daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi’nde 10 Nisan Cuma günü özel bir şirkete ait maden ocağında saat 13.00 sıralarında meydana gelen göçükte 3 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa’daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

İFADELERİ ALINDI

Soma İlçe Jandarma ekiplerince maden ocağında görevli teknik müdür B.E.(40), vardiya mühendisi A.S. (43) ile işçi Ş.A. (40) bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındı. Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, Soma İlçe Jandarma Karakolunda alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Manisa’daki maden kazasında 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soma Adliye’si getirilen 3 zanlıdan teknik müdür B.E.(40), vardiya mühendisi A.S.(43) tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, işçi Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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