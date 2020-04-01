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Manisalı eczacıdan naylonlu korona önlemi

Manisa'da bir eczacı, koronavirüse karşı müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek önlem aldı.

DHA |
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Manisalı eczacıdan naylonlu korona önlemi

 

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görülen koronavirüse karşı önlemler, her geçen gün artarak devam ediyor.

İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra esnaf ve vatandaşlar da sıkı tedbirler uyguluyor.

Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem -2

ŞEFFAF NAYLONLU ÖNLEM

Manisa'da Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde hizmet veren eczacı Talat Eser, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek, salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı.

Eczane içine virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.

Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem -3

Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten eczacı Talat Eser, ilgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların ve esnafın da bu tedbirlere duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ülkedeki bu salgın sona erinceye kadar tedbirlere uyarak bu şekilde hizmete devam edeceklerini kaydeden Eser, vatandaşların özellikle 'evde kal' çağrısına uymalarını istedi.

Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem -1


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