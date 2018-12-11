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Mansur Yavaş CHP ve İP'nin ortak adaylığını kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme talebine bir hafta aradan sonra yanıt alan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun "Çalışmalarında başarılar." dilekleriyle gönderildi.

AA | 11.12.2018 - 13:08..
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Mansur Yavaş CHP ve İP'nin ortak adaylığını kabul etmedi

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde adı CHP ve İP'in adayı olarak Ankara için söylenen Mansur Yavaş'tan geçtiğimiz günlerde hamle gelmiş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini açıklamıştı.

Ankara'da geçtiğimiz dönem büyük bir hezimet yaşayan ve geçtiğimiz haftadan bu yana görüşme talebine yanıt bekleyen Yavaş, dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.

YAVAŞ'A "ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR" DEDİ

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde parti genel merkezine geçti. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Mansur Yavaş ile bir görüşme yaptı.

Bu görüşmeden Yavaş’ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı ifade edilirken Kılıçdaroğlu, Yavaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mansur Yavaş CHP ve İP'nin ortak adaylığını kabul etmedi

ORTAK ADAY OLMAK İSTEMEDİ

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’a İYİ Parti’den adaylığı konusunu sorduğu ancak Yavaş’ın, ortak aday olmak istediği için buna sıcak bakmadığını belirttiği öğrenildi.

Parti kaynakları, CHP’deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor.

Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı.

Mansur Yavaş CHP ve İP'nin ortak adaylığını kabul etmedi

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