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Mansur Yavaş heykel açılış törenine katıldı

Ankara'da 2016 yılında çalınan heykeltıraş İlhan Koman heykeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı törenle eski yerine yeniden konuldu.

DHA | 11.05.2019 - 16:34..
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Ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın heykeli, 31 Aralık 1991 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle Seğmenler Parkı'na dikildi. Heykel, 25 yıl boyunca durduğu kaidesinden 2016 yılının Mayıs ayında söküldü.

ORİJİNAL KALIBI İTALYA'DAN GETİRİLDİ

Mimarlar Odası'nın başlattığı kampanya ile çalındığı iddia edilen heykelin İtalya'da bulunan orijinal kalıbı, Ankara’ya getirilerek Müze Evliyagil'de sergilendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle heykel, 3 yıl sonra Seğmenler Parkı'ndaki yerini yeniden aldı.

Mansur Yavaş heykel açılış törenine katıldı VİDEO

Heykelin açılış törenine CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve vatandaşlar katıldı.

Mansur Yavaş heykel açılış törenine katıldı

"KENT TARİHİNDE NE VARSA HEPSİ YERİNE GELECEK"

Mansur Yavaş, kent tarihinde ne varsa hepsinin yerine geleceğini söyleyerek, "Bizim arzumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti otel olmaktan çıkarıp, dünyanın ileri gelen ve turist çeken başkentleriyle yarışır bir başkent olmasını hedefliyoruz. Bunun için de Ankara’nın kültür ve sanatın başkenti olması lazım. Görev süremiz içerisinde, Ankara’nın her bölgesinde tiyatroların ve sanat merkezlerinin açıldığını göreceksiniz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun." dedi.

Mansur Yavaş heykel açılış törenine katıldı

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