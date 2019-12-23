Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki gerilim büyüyor

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara'daki Togo Kuleleri'nin inşaatına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini söyledi.

Mansur Yavaş hakkındaki bu iddia, kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

Günlerdir tartışma konusu haline gelen rüşvet konusu, mahkemeye taşındı.

Mansur Yavaş, "Rant baronu" olarak nitelendirdiği Sinan Aygün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, MHP 26'ncı dönem milletvekili Seyfettin Yıldız'ın 2018'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, Ankara'da birçoğu ranta dayalı 4 bin 200 imar değişikliğinin yapıldığı, imar değişikliği yapılan yerlerden birinin de Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo Kuleleri olduğu anlatıldı.

FETÖ'CÜ ÖMER AKGÜL İLE SİNAN AYGÜN'ÜN İLİŞKİSİ

Buradaki imar değişikliğini yapan kişinin FETÖ firarisi Ömer Akgül olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "FETÖ'nün Ankara'daki en büyük finansörü firari terörist Ömer Akgül'ün ticari ortaklıkları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiği imar rantları savcılık makamlarınca soruşturulduğunda FETÖ’nün finansmanında Ankara'da elde edilen miktarın ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadığı ortaya çıkabilecektir. Firari terörist Ömer Akgül’ün bu imar rantını elde ederken yaptığı ticari ortaklıklar ve bunların akıbetleri derinlemesine araştırıldığında, FETÖ'nün finansmanını Ankara ayağı ve buna ortaklık eden suç ortaklarının ortaya çıkarılması mümkündür. Bu bağlamda Akgül’ün, şüpheli Sinan Aygün ile kurduğu ticari ortaklıklar ve belediyece sağlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının FETÖ finansmanında nasıl kullanıldığının savcılık makamınca araştırılarak ortaya çıkarılmasına dönük olarak suç duyurusu yapma gereği duyulmuştur."

FETÖ'YE FİNANS İDDİASI

Dilekçede, Sinan Aygün'ün ortağı olduğu Alan Taahhüt İnşaat A.Ş.'ye ait parsel üzerinden terör örgütü FETÖ'ye finans sağlandığı iddia edilerek, Ömer Akgül ve kardeşi ile olan iş ilişkileri ve şirket ortaklıkları detaylı bir şekilde yer aldı. Aygün ve Akgül'ün bu ortaklıklarının amacının FETÖ’ye sağlanan finansmanı perdelemek olduğu iddia edilen dilekçede, Sinan Aygün’ün mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir dahil gerekli tüm hukuki önlemlerin alınması ve şüpheli hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması istendi.

SİNAN AYGÜN TEK TEK ANLATTI

Sinan Aygün ise kameralar karşısına geçerek, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ADAM MAHSURLU BİR ADAM"

Mansur Yavaş'ın kendisinden okul yaptırma adı altında 25 milyon lira rüşvet istediğini bir kez daha dile getiren Sinan Aygün, "Bu adam Ankara’yı yönetecek, gerçekten belediye için mahsurlu bir adam." dedi.

Sinan Aygün'ün açıklamalarından satır başları;

"Şimdi Mansur Yavaş’a bir çağrım var. Lütfen hemen geri kalan 79 dosyayı bir aç bakalım neler var. Bu 30 katrilyonu, benim hesabımı yaptığım gibi 950 milyon ranttan yaptıysan vay bu belediyenin haline. Yazık olur Ankara’ya diye düşünüyorum.

"SON 20 YILIM İNCELENDİ"

İnsanlar 79 tane hangi projeler mühürlenecek onun peşine düşmüş vaziyette. Üstüne basarak söylüyorum. Benim kayıtlarım mevcuttur, ben MASAK incelemesinden geçmiş bir insanım. Son 20 yılım incelendi.

"TAM PİYASALAR DÜZELMİŞKEN..."

Ekim ayında 12-13 tane daire sattım, kasım ayında 12-13 tane daire sattım. Faizler indi, vadeler 10 yıl uzadı. Tam inşaat sezonu. Tam piyasalar düzelmişken böyle bir iddianın ortaya atılması, Mimarlar Odası'nın önüne gelene dava açması, kamu kuruluşlarına dava açması, özel sektöre dava açması… Buradan üstüne basarak söylüyorum. Şu anda müşterilerin büyük bir çoğunluğu, inşaat almaya gittiği zaman sorduğu soru şu: 'Burada mahkemelik durum var mı, dava var mı?' Sorulan soru bu. Ankara’da Mimarlar Odası'nın açmış olduğu 500’e yakın dava var. Mimarlar Odası'nın niye bazı projelerle uğraşmadığı çok ayrı bir dosya.

"CAHİL ADAM..."

Sayın Yavaş bu 79 projeyi açıklamak durumunda, 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı, onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi. Ben hakkımı her zaman aramışımdır. Yapmam gerekeni yaptım ve başvurdum. Televizyonda izledim diyor ki, 'İnşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare' diyor. Cahil adam, sen televizyona çıkıyorsun…

ANKARA'DAKİ MÜTEAHHİTLER ZAN ALTINDA

Bütün Ankara’daki iş alemi, müteahhitler şu anda zan altında. Şu anda bu arsaların tapuları burada. Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare arsa değildir. Bunun 2721 metresi şahsıma aittir, arsa da 20 bin metre değildir.

"ARSALARI BİRLEŞTİRDİK"

Biz ne yaptık sonra? Arsaları birleştirdik, sanayi arsası gözüküyor ticari kullanım alanına düzenlenmesi lazımdı. Plan değişikliği yaptık ve plan değişikliği yaparken de kentsel altyapı etki değerlendirme raporu hazırladık. Ankara’daki birçok inşaatta bu rapor yoktur. Bunu yaparken de dedik ki, burası fabrika arsası, fabrika olarak emsali 1.5. Bizim hakkımızı verdin. Hakkımız nedir? Ortalaması 2.55. Ben de 2.5 olarak müracaat ettim.

BENİ FETÖ'CÜLÜKLE SUÇLUYOR

Biz 2.5 istedik belediyeden. O zamanki sağ olsun belediye başkanımız bunu reddetti. Emsali 2.1’e indirdi. Sayın Melih Gökçek bunu vermedi. 'Tamam' dedim, '2.1 yapacağım, bir şey yok' dedim. Ve belediyeye başvurdum. İkinci olarak Mansur Yavaş, ben ona diyorum ki “Benden rüşvet istediler, benden para istediler. İrtikapa girer bu” diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki 'Sinan Aygün FETÖ’cü…' Beni FETÖ’cülükle suçladı. Ve diyor ki 'Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50’sine el koysunlar' diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni kötüye nasıl bağlamaya çalışıyor…

YURT DIŞINA BİR LİRA YOLLAMADIM, LONDRA'DA KİMİN EVİ VAR

İddia edildiği gibi, Sayın Yavaş diyor ki 'Parayı FETÖ’cülere verdi, yurt dışına kaçtı' Bu sene 40’ıncı yılım benim. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra’da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunun araştırın bakalım. FETÖ’cülükle suçlanacak en son insan benim.

Bunu da ilk defa söylüyorum. Ergenekon hakimleri denen alçaklar yargılanıyorlar. Ben her davasına gidiyorum bu adamların, peşini bırakmayacağım bu adamların. Ve tekrar ben 1 Temmuz 2019 tarihinde bana karakoldan bir yazı geldi. “Şüpheli Sinan Aygün gel ifadeni ver” diye. Ben FETÖ’cüyüm ya, ortak çalışıyorum ya… Yapmış olduğum hakaretlerden dolayı FETÖ’cü savcılar beni savcılığa bildirmişler. Ben tekrar başladım yargılanmaya… Niye? FETÖ’cülere hakaretten.

Ben FETÖ’cü olsam, benim başıma bunlar gelir miydi? Benim 1 Temmuz 2008’de el konulan param, el konulan mallarım; bugün ayın 23’ü, 10:15 itibariyle hala alamadım. Harf sırasına göre iade ediliyor. Şu mallarımı da iade etsinler de onları da satayım inşaatımı bitireyim diye düşünüyorum.

Yine tabii en önemli konu bu. 25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım. Fazlada 95 bin metrekare inşaat yapmışım, bunun değeri de 950 milyonmuş. Bu adam Ankara’yı yönetecek, gerçekten belediye için mahsurlu bir adam. Peki benim rantım 950 milyon lira, iddiası o. Ben rantı da ona veriyorum, arsayı da, iki tane kuleyi de ona veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın.

Oturduk teker teker çıkardık. Bu inşaat 120 bin metre doğru. Eksi 7 kat yerin dibine girdik biz. Yerin yedi kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Burada 40 bin metrekare dediği yer otopark.

"OKUL ADI ALTINDA 25 MİLYON LİRA İSTEDİLER"

Geldik okul meselesine. Koç Kulesi'ni bitirdiğim zaman babamın hayrına okul yaptırmak istedim. Okula başladım okulun ruhsatını aldım. Sayın Melih Gökçek bu okulu bağışlamamışsın bizim vasıtamızla yapsan olur mu dedi. Protokolü iptal edelim büyükşehir belediyesine verelim dedi vali bey olur dedi. Ruhsatı Çankaya Belediyesi'nden aldık. Okulumuzu sigorta yaptırdık. Okulu mahkeme kararıyla durdurduk. Mansur Yavaş 25 milyonu okul için istedik diyor. 300 milyon para bulmaya çalışıyor çok daha para bulması lazım. 1 milyonluk okul yapıyorlar diyor. Doğrusu bu okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. 7 milyon 888 bin 024 lira arsa dahil. 25 milyon nereden çıktı? Ankara'nın belediyeden çekeceği var diye düşünüyorum.

"PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYEYE GİTTİM, 8 MECLİS ÜYESİ VARDI"

Beni belediyeye çağırdılar perşembe günü. Grup odasına girdik, 8 meclis üyesi 'Ağabey ne vereceksin?' dediler. Burası dinleniyordur, benimle bu konuyu nasıl konuşuyorsunuz? Bu konuşma yapılıyor. Bana böyle bir teklifle gelmeyin diyorum. Burayı dinliyorlardır, CHP'nin grup odası burası, yüzlerine de dedim. Ne kadar cesaretli adamlarsınız dedim.''

