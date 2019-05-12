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Mansur Yavaş'a yakın olmaya çalışan isimler dikkat çekti

Dün gerçekleştirilen heykel açılışı töreninde, Ankara Mimarlar Odası Başkanı ile CHP'den kovulan Aylin Nazlıaka, Yavaş'ın yanından ayrılmadı.

AA & Ensonhaber | 12.05.2019 - 12:09..
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Ankara'da 2016 yılında çalınan heykeltıraş İlhan Koman heykeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı törenle eski yerine yeniden konuldu.

MİMARLAR ODASI MANSUR YAVAŞ'IN YANINDA

Açılış töreninde Mansur Yavaş'ın yanında bulunan bazı isimler dikkat çekti.
O isimlerden biri Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan oldu.

Mansur Yavaş'a yakın olmaya çalışan isimler dikkat çekti

Mimarlar Odası, Ankara'da yapılan tüm projelere karşı çıkışıyla basında kendisine yer buluyor.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Mansur Yavaş'ın yanındaki bir diğer isim ise CHP'den kovulan Aylin Nazlıaka. 
Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin sonunda Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda Nazlıaka'nın ihracına karar verilmişti.

Mansur Yavaş'a yakın olmaya çalışan isimler dikkat çekti

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