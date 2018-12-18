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Mansur Yavaş’tan adaylık sonrası ilk açıklama

İttifak adayı Mansur Yavaş, ilk açıklamasında "Allah'ın izni, Cumhuriyet ve halk" diyerek farklı kesimlere hitap etmeye çalıştı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 16:48..
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Mansur Yavaş’tan adaylık sonrası ilk açıklama

İyi Parti ile yerel seçimler için il alışverişinden sonra Mansur Yavaş konusunda sorun yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya kendi partisinden aday olmak isteyen Mansur Yavaş'ın adaylığına onay verdi.

TWİTTER'DAN İLK AÇIKLAMA

Oylamayı kazanan Mansur Yavaş kendi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN İZNİ, HALKIMIZIN TAKDİRİ..."

Ayrıca Yavaş, "Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Mansur Yavaş’tan adaylık sonrası ilk açıklama

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