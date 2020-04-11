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Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı

İmamoğlu sokağa çıkma yasağı kararından neden haberdar edilmediğini sorgularken Mansur Yavaş'ın ilk sözleri "panik yapmayın, endişe etmeyin" oldu.

AA & Ensonhaber |
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Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurulmasıyla birlikte insanlar marketlere ve fırınlara gitmeye başladı.

Yaşanan panik havasının ardından CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanı farklı şekilde sürece dahil oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insanların eve dönmesi gerektiğini ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

MANSUR YAVAŞ: PANİK YAPMAYIN

Yavaş, "Değerli Ankaralılar, Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız.

Kıymetli hemşehrilerim, Ankara Büyükşehir Belediyemize bağlı Halk Ekmek fabrikamız iki gün boyunca üretim yapmaya ve bayiilere dağıtıma devam edecektir. Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin," ifadeleriyle insanları sakinleştirdi.

Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı

İMAMOĞLU: BİLGİLENDİRİLMEDİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise aynı anlarda, süreçten haberdar edilmedikleri için hükümete yönelik sert açıklamalar yapıyordu.

Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı

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Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı
Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı
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