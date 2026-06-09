Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'sağduyu' çağrısı

CHP'de kritik saatler...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından günlerdir süren grup toplantısı düğümü bugün çözülüyor.

YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmasıyla ilgili olarak ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası Grup Başkanı Özgür Özel'le birlikte görüntü veren Yavaş, Kılıçdaroğlu'na 'sağduyu' çağrısı yaptı.

"SAĞDUYULU BİR YAKLAŞIM GÖSTERMENİZ BEKLENİYOR"

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur .

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ HEPİMİZİN ORTAK EVİ"

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum."

Yavaş, partinin her iki tarafın da ortak evi olduğunu belirterek "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

ÖZEL İLE BAYRAMLAŞMAYA KATILMIŞTI

CHP'de Kurban Bayramı'nda iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenmiş; Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de düzenlenen programı yerine Özel'le birlikte Ankara İl Başkanlığı'ndaki buluşmaya katılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, burada yaptığı konuşmada "insanların değişim arzusunun kendisinin vefa duygusundan daha büyük olduğunu" belirtmiş, her iki tarafı da “büyük oyunu bozmaya" çağırmıştı.