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Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

Yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemleri başlatıldı. Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden ilk paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 18:29..
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Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

Yerel seçimlerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oy kullanımının ardından seçim ofisine gitti. Ekibi ile birlikte sonuçları takip eden Yavaş, sayımın başlamasının ardından tweet attı.

Mansur Yavaş'tan seçim tweeti

"SANDIKLARI TERK ETMEYELİM"

Mansur Yavaş'ın, doğrulanmayan ilk verilere göre önde olduğu görülürken, Twitter üzerinden mesaj verdi:

"Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara’da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim. "

Mansur Yavaş oyunu kullandı VİDEO


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