Maraş kararını Türkiye ile KKTC birlikte aldı

70'li yıllarda dünyanın en gözde tatil ve eğlence beldelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş'ı, 1974 yılında kapatılmıştı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün kapalı Maraş'a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması kararı alındığını açıklamıştı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Radyo Vatanda "Serbest Kürsü" programına konuk olan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar bulundu.

MARAŞ HER ZAMAN GÜNDEMDEYDİ

Başbakan Tatar, Maraş konusunun bir açılım olduğuna dikkat çekerek, burasının her zaman gündem olduğuna vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin bu açılımı beraberinde getirdiğini söyleyen Başbakan, keşif çalışması yapılacağını, bilgi eksikliklerinin giderileceğini söyledi ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devrede olacağının altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN BİLGİSİYLE KARAR ALINDI

Maraş’ın KKTC içinde bir bölge olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Maraş bizim topraklarımız içindedir ve orayı koruyan da bizim ordumuzdur. Türkiye’nin bilgisiyle bu yola girilmiştir. Kıbrıs'ta federal zeminli bir anlaşma zemini kalmamıştır. Müzakere masasına oturulacaksa yeni alternatiflerle oturulacaktır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve iki ayrı bir devlet temelinde sürdürülebilir bir anlaşmaya vardır. Bu saatten sonra kimse Kıbrıs Türkü’nü bir ortaklık cumhuriyetine itemez. Kıbrıs Türkü’nün buna onay vereceğini düşünmüyorum."

Maraş adımının hükümetin kararı olduğuna dikkati çeken Başbakan Tatar, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verileceğini de kaydetti.

Tatar, doğal zenginliklerin paylaşımı konusuna da değinirken, "Rumlar buna uymuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları vardır. Yavuz ve Fatih gemileri bizim bölgelerimizde araştırma yapıyor. Türkiye hukuk içerisinde hareket ediyor. Rumların bunu hazmetmesi gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Tatar, "Türkiye, Kıbrıs konusunda bir bütündür. Kıbrıs Türkü'ne sahip çıkan bir politikaları var. Türkiye’nin desteği olmadan Kıbrıs davasını savunmak mümkün değildir. Türkiye ile birlikte hareket ettiğimizi böyle bir zamanda göstermek bizim için çok önemlidir." dedi.