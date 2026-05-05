Marco Rubio, Hürmüz Körfezi'nde 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Beyaz Saray'da basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Körfezi'nde devam eden ablukada 10 sivil denizcinin öldüğünü açıkladı. Rubio, ABD'nin saldırıya maruz kalmadıkça ateş açmadığını öne sürdü.
Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönmeyi umut ettiklerini söyleyen Rubio, şu ana kadar ablukada İran'a ait 7 sürat teknesinin vurulduğunu söyledi.
İRAN'A YAPTIRIMI DELENE EK YAPTIRIM
İran'da enflasyonun yüzde 70 seviyesinde olduğunu ve İran Tümeni'nin serbest düşüşte olduğu öne süren Rubio, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasını sağlayanların ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve ABD finans sistemine erişimini kaybedeceğini belirtti.
KÜBA HEDEFTE
Küba'ya ilişkin de açıklamada bulunan Marco Rubio, Küba'daki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ancak bu konuyu daha sonra ele alacaklarını dile getirdi.
