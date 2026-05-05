Marco Rubio, Hürmüz Körfezi'nde 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönmeyi umut ettiklerini söyleyen Rubio, şu ana kadar ablukada İran'a ait 7 sürat teknesinin vurulduğunu söyledi.

İRAN'A YAPTIRIMI DELENE EK YAPTIRIM

İran'da enflasyonun yüzde 70 seviyesinde olduğunu ve İran Tümeni'nin serbest düşüşte olduğu öne süren Rubio, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasını sağlayanların ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve ABD finans sistemine erişimini kaybedeceğini belirtti.

KÜBA HEDEFTE

Küba'ya ilişkin de açıklamada bulunan Marco Rubio, Küba'daki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ancak bu konuyu daha sonra ele alacaklarını dile getirdi.