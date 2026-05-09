Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi

2. Lig Play-Off Kırmızı Grup final maçında Mardin 1969 Spor ile Muşspor karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadı’nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Mardin 1969 Spor oldu.

Bu sonuçla birlikte Mardin 1969 Spor adını 1. Lig'e yazdırmayı başardı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

24. dakikada Mertan Öztürk, Mardin 1969 Spor'u 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Mardin 1969 Spor üstünlüğü ile sonuçlandı.

61. dakikada Mardin 1969 Spor'da Miraç Acer farkı 2'ye çıkardı.

73. dakikada Muş Spor'da Bilal Budak skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalanında gol sesi çıkmadı ve Mardin 1969 Spor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

1. LİG'E ÇIKAN ÜÇÜNCÜ EKİP

Mardin ekibi; Bursaspor ve Batman Petrolspor'un ardından 1. Lig'e çıkan üçüncü takım oldu.

1. Lig'e yükselecek dördüncü ve son takım, 10 Mayıs Pazar günü Beyaz Grup play-off finalinde oynanacak Muğlaspor - Elazığspor maçının galibi olacak.

18 YIL SONRA 1. LİG'DELER

Son olarak Mardinspor ismiyle 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, finali kazandı ve 18 yıl sonra bu lige döndü.

Mardin 1969 Spor, geçen sezon 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 15 yıl sonra 2. Lig'e yükselmişti.

MAÇI TAKİP EDENLER

Karşılaşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de tribünden izledi.