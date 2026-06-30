Mardin 1969 Spor, Muammer Denizhan Taşkan ile anlaştı
Mardin 1969 Spor, hücum oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'ı renklerine bağladığını duyurdu.
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1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muammer Denizhan Taşkan'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Açıklamada, "Muammer Denizhan Taşkan ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)