Mardin’de 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kızıltepe ilçesinde iki komşu aile arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Mardin'de 4 Haziran'da Ersoylu Mahallesi'nde iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Hasan Ç., Şehmuz Ç., Mehmet Ali S. ve Mehmet Akif Sarıboğa yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları değerlendirilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)