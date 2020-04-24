Mardin’de 15 yaşındaki genç kız kurşunlara hedef oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında at otlatma yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

D.Ö. adlı kişi, diğer ailenin evini pompalı tüfekle bastı.

KAPININ ARKASINDAYKEN VURULDU

D.Ö.'nün evin kapısına ateş etmesi sonucu kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Ç., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri Berfin Ç.'yi ambulansla, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ve çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olayın faili D.Ö.'yü gözaltına aldı.

EVİ ATEŞE VERDİLER

İddiaya göre, olayın ardından Ç. ailesi fertleri, diğer ailenin evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olaya ilişkin polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.