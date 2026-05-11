Mardin'de 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı
Derik ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Efehan Aba, feci şekilde hayatını kaybetti.
Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi’nde evin avlusunda oyun oynayan Efehan Aba, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Efehan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Efehan Aba’nın cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Araç sürücüsü gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)