Mardin'de amcasının kullandığı aracın altında kalan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen ve bebeğin amcası olduğu belirtilen sürücü, geri manevra yaptığı sırada küçük Kumsal Öncel’e çarptı.

TALİHSİZ BEBEK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin altında kalan Kumsal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.