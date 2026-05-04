Mardin'de başhekime darp iddiası: Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
Derik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay’ın darbedildiği iddia edilen anların güvenlik kamerası kaydı ortaya çıkarken görüntülerde arbede anları yer aldı.
Mardin'de kenti ayağa kaldıran iddia...
15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesinde iddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi.
T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi.
SALDIRIYA UĞRADI
Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.
Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E.’ye ev hapsi verilip, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Darp iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Görüntüde, odaya girenler ile başhekim arasında arbede yaşandığı, kurumda bulunanlar araya girmesiyle şahısların dışarı çıkartıldığı yer aldı.